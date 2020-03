Coronavirus, la paura di Nainggolan: “Temo di contagiare mia moglie Claudia…”

Radja Nainggolan e il coronavirus, una battaglia doppia da vincere per il belga. Il centrocampista del Cagliari teme di contrarre il Covid-19 e, soprattutto, di trasmetterlo a sua moglie Claudia, in lotta da mesi contro un tumore.

PAURE – “Il coronavirus è un grosso problema, ormai si parla solo di questo”, ha spiegato il Ninja nel corso di una diretta Instagram in compagnia della moglie di Dries Mertens (volto noto della televisione in Belgio ndr). “Gli ospedali vengono evitati e le terapie vengono ritardate un po’. Si spera che tutto vada bene il prima possibile, perché lei (Claudia) ha comunque un sistema immunitario debole in questo momento e deve evitare gli ospedali. Ci sono liste di attesa che determinano quando puoi andare”. E sulla sua routine: “Adesso quando vado a fare la spesa c’è il rischio che possa contrarre il virus. Quando torno a casa, temo di poterlo trasmettere a lei, ma sono attento e penso che tutto sia andato bene. Ha già attraversato il periodo più difficile, le cose stanno andando nella giusta direzione al momento”.