Coronavirus, la preoccupazione di Jankto: “Potrei essere positivo, ma non lo so”

Il Coronavirus ha investito prepotentemente anche il mondo del calcio. In Serie A negli ultimi giorni sono emersi numerosi casi di positività. Gli ultimi in ordine cronologico sono gli 8 dipendenti della Fiorentina, di cui tre si trovano attualmente in ospedale. Anche in casa Sampdoria la situazione non è affatto buona e il centrocampista ceco Jankto non ha nascosto la sua preoccupazione: “Diverse persone sono già risultate positive nel club, ma il numero potrebbe essere ancora più alto. Io mi sento bene e spero di non essere stato contagiato. Forse ho il virus dentro di me e non lo so ancora. Cerco di non pensarci”.

NON PENSO AL CALCIO – “La situazione in Italia è spaventosa e sta peggiorando, quindi non c’è modo di immaginare quando finirà tutto. Posso solo seguire tutte le normative, curare l’igiene, ma niente di più. E sperare di stare bene. Se una persona nella mia situazione pensa al calcio? Sarò onesto. Per quanto mi riguarda, posso dire di no. Quello che mi interessa è che tutto questo finisca, che non ci siano più contagi o vittime. Il calcio e lo sport sono ormai all’ultimo posto”. Queste le sue parole a Sport.cz.