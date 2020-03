Coronavirus, la Sampdoria mette in vendita le maglie usate contro il Verona: ricavi destinati al Policlinico San Martino di Genova

La Sampdoria è una delle società che è stata più colpita dall’emergenza coronavirus. Diversi i calciatori fin qui risultati positivi al Covid-19. Ecco anche il motivo per cui la stessa società ha deciso di muoversi in prima linea per affrontare questa pandemia.

I blucerchiati si sono attivati per raccogliere fondi destinati al Policlinico San Martino di Genova. Prima la proposta della tifoseria che si era offerta a convertire la quota abbonati della sfida contro il Verona, giocatasi a porte chiuse, all’ospedale genovese. Poi, vista l’impossibilità e la difficoltà di mettere in pratica il generoso gesto dei fan blucerchiati, la risposta della società che ha deciso di attivare una raccolta fondi sulla piattaforma di aste Charity Stars. In questo modo verranno raccolti fondi fino alle ore 18.00 del 19 marzo 2020 con la vendita delle divise indossate dai calciatori contro il Verona. Il ricavato sarà appunto donato oltre che al Policlinico San Martino, anche all’Ospedale Sacco di Milano, al San Matteo di Pavia, allo Spallanzani di Roma e alla Croce Rossa Italiana.