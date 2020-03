Coronavirus, l’appello della Juventus ai tifosi

Nelle ultime ore la Juventus ha preso una decisione finora unica in Serie A. La squadra di Agnelli ha trovato l’accordo con i giocatori per il taglio degli stipendi. In attesa che anche le altre società facciano lo stesso, l’azione di solidarietà del club bianconero non si ferma.

APPELLO – Sul canale ufficiale di Twitter, Ramsey, De Ligt e Szczesny hanno chiesto ai tifosi di continuare a donare. Per ora la cifra raccolta dal club bianconero è pari a 438.000. Una somma importante che verrà destinata alla lotta contro il Coronavirus. Con i soldi raccolti infatti verrà acquistato il materiale sanitario necessario per contrastare la pandemia che sta mettendo in ginocchio il Mondo.