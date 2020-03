Coronavirus, l’appello di Bonucci: “Battiamo questo nemico invisibile restando a casa”

Giornate di isolamento per i calciatori della Juventus, formazione costretta a fare i conti con due casi di positività al Coronavirus. A raccontare come sta passando il tempo in queste ore, con una diretta Instagram, è intervenuto il difensore Leonardo Bonucci.

ISOLAMENTO – “In questi giorni sto continuando ad allenarmi, ma il lavoro è ovviamente meno intenso. Diventa importantissima l’alimentazione: io mangio sano e consiglio anche a voi di fare lo stesso. In queste ore abbiamo il dovere di stare a casa: solamente in questo modo potremo battere questo nemico invisibile”.

