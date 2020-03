Coronavirus, l’Inter consegna a domicilio i pasti ai giocatori

L’Inter è in quarantena. In seguito alla positività al Covid-19 del difensore della Juventus Daniele Rugani, i giocatori nerazzurri, gli ultimi in ordine cronologico ad aver sfidato la formazione bianconera, dovranno osservare un periodo in isolamento totale. I calciatori, tuttavia, non smettono di essere seguiti dalla società, che se ne prende cura inviando direttamente a casa loro i pasti da consumare. A svelare il retroscena, con una storia pubblicata su Instagram, il centrocampista Nicolò Barella.

Gli uomini di Antonio Conte, anche durante questa fase, sono infatti chiamati a seguire un regime alimentare equilibrato, con la dieta prescritta dal nutrizionista Pincella.