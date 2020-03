Coronavirus, Lopez critico: “In Uruguay avanti come se niente fosse” E posta le foto di Bergamo…

In questo momento di pieno allarme, ogni Stato sta prendendo i provvedimenti più adeguati. O almeno non tutti. Se in nazioni come l’Italia, Spagna, Germania e Inghilterra l’ordine è quello di chiudere tutto, non è sicuramente lo stesso in altri Stati. Anche gli Stati Uniti hanno deciso per la chiusura totale della città di New York.

URUGUAY – In Uruguay però si va avanti come se nulla fosse. A criticare la politica del suo paese è Diego Lopez. L’attuale allenatore del Brescia su Twitter ha postato una foto che ritraeva gente in giro per una festa uruguaiana e sotto quella dell’esercito italiano che porta via le bare da Bergamo. Sopra la foto, l’allenatore ha scritto: “Realtà distinte. L’Uruguay va avanti come se nulla fosse, l’Italia piange le sue vittime“. Di seguito gli hashtag #iorestoacasa.