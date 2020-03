Coronavirus, Matuidi ringrazia i medici: “Siamo con voi!”

L’emergenza Coronavirus blocca il calcio e la routine di tantissime persone. La pandemia ha costretto a rimanere in casa anche Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus. Il francese ha voluto dedicare un messaggio speciale ai medici che si prodigano per porre fine a questo drammatico allarme. Questo il suo post su Instagram: “In questo momento difficile per tutti noi, vorrei semplicemente invitarvi a seguire bene le indicazioni ufficiali e a prendervi cura di voi stessi e delle vostre famiglie. Un grande incoraggiamento e un infinito ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico. Siamo con voi!”.