Coronavirus, Nainggolan cuore d’oro: volontario con la Caritas a Cagliari per distribuire pasti ai bisognosi

Mentre il nostro Paese continua a fare i conti con l’emergenza Coronavirus, sono molti gli sportivi che si stanno prodigando in prima persona per fornire un’assistenza alle persone in difficoltà. Tra questi anche il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan, che nelle scorse ore ha distribuito pasti ai cittadini della città sarda alle prese con problemi economici. A raccontarlo, ai microfoni di Sky Sport, Marco Lai, direttore della Caritas diocesana.

CUORE D’ORO – “Nainggolan si è recato in un centro di emergenza e di distribuzione viveri ed è stato con il gruppo di volontari. Ha fatto una bella esperienza, ascoltando le famiglie in difficoltà che non riescono più a lavorare nei vari settori. Abbiamo accolto oltre 1200 famiglie in una settimana e Radja ne ha ascoltate 150”.

