Coronavirus, non c’è pace per Sportiello: positivo al terzo tampone

Il primo caso di positività al Coronavirus in casa Atalanta era quello di Marco Sportiello. La società nerazzurra lo comunicò il 24 marzo e da allora l’estremo difensore è confinato in casa in attesa di poter finalmente riprendere la vita di prima. Sportiello però dovrà aspettare ancora un po’ di tempo prima di tornare alla normalità.

TERZO TAMPONE – Da quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il portiere è risultato positivo al terzo tampone. Dopo la negatività del precedente, arriva ancora un riscontro amaro. Le sue condizioni comunque sono buone e ora l’Atalanta spera di recuperarlo entro la data in cui si riprenderanno gli allenamenti.