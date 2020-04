Coronavirus, nuovo decreto: squadre in ritiro già ad aprile

Forse si comincia ad intravedere la luce in fondo al tunnel. I numeri legati al Covid-19 sembrano dirci che il contagio si sta progressivamente abbassando. Questo non basta però per abbassare la guardia. Secondo quanto trapela infatti Giuseppe Conte dovrebbe estendere il lockdown fino al 4 maggio. Ci sarebbero però alcune deroghe.

TRE FASI – Tra queste anche alcuni allentamenti per quanto riguarda il mondo calcistico. SkySport infatti ha rivelato che, grazie al nuovo Dpcm che dovrebbe essere approvato il 10 aprile, le squadre di Serie A potrebbero ritrovarsi in ritiro già nel mese di aprile. Sarebbe sicuramente una svolta dopo il mese passato tra quarantena e polemiche. Inoltre, la ripartenza del calcio potrebbe essere divisa in tre fasi. La fase numero uno prevede infatti la convocazione dei giocatori e lo svolgimento di tutti i test medici. La fase 2 invece vedrebbe le squadre tornare ad allenarsi a piccoli gruppi. Infine, durante la fase 3 i giocatori potranno allenarsi insieme.