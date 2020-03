Coronavirus, positivo anche Bereszyński: “Contagiato nonostante le precauzioni”

Il Coronavirus ha ormai avvolto il mondo del calcio facendo registrare alcuni di casi di positività non solo in Italia, ma anche in Inghilterra e Germania. Il bilancio più grave è sicuramente quello registrato in casa Sampdoria. Dopo i contagi di Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby e De Paoli si è aggiunto un altro compagno di squadra.

BERESZYNSKI – Si tratta di Bartosz Bereszyński. Il difensore polacco classe ’92 ha annunciato personalmente su Instagram la sua positività: “Sfortunatamente sono risultato positivo al COVID-19. Sto bene. Nonostante le appropriate precauzioni prese di recente, non sono riuscito a evitare il virus. Ecco perché ti chiedo di essere responsabile e di rimanere a casa ogni volta che è possibile”. In casa Sampdoria sono già 8 i contagi.