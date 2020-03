Coronavirus, Ramirez accusa: “Sampdoria trasparente, altri club no”

La Sampdoria è stata la prima squadra in Serie A ad avere in rosa giocatori positivi al Coronavirus. A loro poi sono seguiti altri calciatori di altre società. Fortunatamente, tutti i giocatori blucerchiati stanno bene anche se bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo per lasciarsi tutto alle spalle.

TRASPARENZA – Gaston Ramirez, giocatore uruguaiano ha rilasciato un’intervista sulle colonne del Secolo XIX nel quale ha lanciato un’accusa non troppo velata nei confronti degli altri club: “La Sampdoria non ha tenuto nascosto nulla, tante altre squadre sì e non lo capisco. È una mancanza di rispetto verso chi è stato trasparente e verso le persone che sono entrate in contatto con i contagiati. Rivelare di avere il virus non è una macchia sulla fedina penale, è questione di salute, di etica”.