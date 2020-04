Coronavirus, Ranieri avverte: “Un giocatore ancora positivo. Serve cautela”

Il mondo del calcio si interroga su come ripartire dopo l’uragano Coronavirus. La pandemia lascerà danni ingenti e c’è chi chiede di tornare presto in campo per evitare di avere ulteriori problemi. Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio 1, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha espresso il suo parere su questa questione delicata, rivelando anche un dettaglio sulla situazione tra i blucerchiati: “Io ho avuto un giocatore che era stato dichiarato prima positivo, poi negativo e poi ancora, dopo che ha ripreso ad allenarsi a casa, di nuovo positivo. Per questo motivo io penso che serva cautela. Dobbiamo stare attenti, ho anche letto che questo virus potrebbe dare problemi al cuore. Perché si giochi, i calciatori devono essere totalmente idonei. Io non dico ciò che è giusto o ciò che è sbagliato, ma serve che i dottori si mettano d’accordo su ciò che va fatto, questo per dare sicurezza ai giocatori. I giocatori sono come macchine di Formula 1, vanno spinti al massimo. Riusciremo a farlo? Basterà un mese di preparazione per farli scendere in campo ogni tre giorni? Io sono un allenatore e non devo prendere certe decisioni, quello che è certo è che comunque ci saranno degli scontenti”.