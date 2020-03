Coronavirus, Taffarel: “Parma, tieni duro”

L’emergenza Coronavirus sta devastando il Nord Italia, con numerosi casi che si registrano anche in Emilia Romagna. In questo momento difficile, l’ex portiere brasiliano Taffarel, tramite un video, ha voluto mandare un messaggio alla città di Parma, dove ha giocato per numerosi stagioni.

MESSAGGIO – “Faccio questo video con molto dispiacere – ha detto l’ex estremo difensore a La Gazzetta di Parma -, ma è doveroso farlo. Voglio dire ai parmigiani che sono vicino a loro: anche se sono lontano, soffro molto, il mio cuore è a Parma. Spero che questo virus inizi a cedere, per dare un sospiro di sollievo alla gente. Tenete duro. Un plauso speciale ai medici, che stanno facendo un grandissimo lavoro. In Brasile l’emergenza sta arrivando e vivremo momenti difficili, ma seguiremo il vostro esempio e terremo duro. Spero di poter fare un video diverso tra un po’ di tempo: forza Italia”.