Coronavirus, Toloi: “In Brasile non si rendono ancora conto”

In Italia l’emergenza Coronavirus ci ha investito come un’onda anomala. Il sistema sanitario sta facendo fatica a contenere la pandemia e all’estero ancora non è chiaro quanto possa essere grave la questione. E’ il caso del Brasile e a confermarlo è Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta.

Durante una lunga intervista al Corriere di Bergamo, il difensore ha parlato così della situazione nella sua terra d’origine: “Sono preoccupato per il mio Brasile perché non hanno la percezione di quello che sta accadendo”.

BERGAMO – Toloi ha parlato anche della “sua” Bergamo: “Mi considero un bergamasco e mi dispiace molto per ciò che sta passando l’Italia e soprattutto questa città. Atalanta-Valencia? Molti dicono che abbia inciso molto sul contagio ma è presto per dirlo e affermarlo è pesante“.