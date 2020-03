Coronavirus, Veloso sbotta su Instagram: “Trattati come giocattoli…”

Miguel Veloso non ci sta. Il centrocampista del Verona è una furia dopo il rinvio della gara contro la Sampdoria. Lo sfogo social a seguito delle varie decisioni degli organi competenti non lascia spazio all’immaginazione.

Il problema coronavirus ha coinvolto da vicino anche il calcio e tutte le persone che lavorano in questo ambiente e il calciatore ha deciso di difendere proprio tutti quanti coloro che vi fanno parte. Sul proprio profilo Instagram, Veloso ha scritto: “Una settimana per decidere se scendere in campo o meno. La squadra, lo staff, gli addetti ai lavori. Tutti a Genova dalle 17 senza avere notizie certe. Ora tutti sul pullman direzione Verona. Io trovo che tutta questa situazione sia vergognosa e una grandissima mancanza di rispetto per tutte le persone coinvolte. In un momento così delicato ed importante per tutte le famiglie italiane, almeno le autorità potrebbero evitare di dire una il contrario dell’altra e trattare persone e intere società sportive come fossero dei giocattoli”.

La sfida contro la Sampdoria, inizialmente prevista per lunedì sera, potrebbe essere recuperata il prossimo weekend, ma la decisione ufficiale arriverà, forse, solamente a metà settimana.