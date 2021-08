Correa fa sorridere l’Inter che rimonta il Verona nel finale

Nerazzurri a punteggio pieno in classifica dopo due partite

Prima partita e primi gol di Correa con la maglia dell'Inter. L'ex Lazio decisivo al Bentegodi con una doppietta che ha spinto i nerazzurri sul 3-1. Nel primo tempo il Verona era passato in vantaggio grazie a Ilic abile a sfruttare un errore di Handanovic. Poi nella ripresa è calata l'intensità degli scaligeri ed è uscita fuori la qualità dei campioni d'Italia che hanno prima pareggiato con Lautaro e poi ribaltato il risultato con Correa (doppietta) da poco mandato in campo da Inzaghi. Inter dopo il successo contro il Genoa fa il bis a Verona e viaggia a punteggio pieno con sette gol fatti e uno subito in 180'.