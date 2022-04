Corsa scudetto, Bergomi: “Vi dico i tre momenti decisivi per l’Inter…”

L'ex difensore ha analizzato il cammino dei nerazzurri in questa annata di campionato

MOMENTI - "Tre momenti importanti nel campionato dell'Inter: nel girone d'andata perde con la Lazio , poi arriva una bella serie tra novembre e dicembre", ha detto Bergomi analizzando il primo periodo affrontato e superato dalla squadra di Inzaghi. " Il secondo, il derby che ha perso giocando bene. Il terzo, la vittoria contro la Juventus , arrivata pur non giocando bene. Grazie a quella, abbiamo visto la prestazione contro l'Hellas Verona, che non vedevamo da tempo".

Sono questi i momenti decisivi per l'Inter secondo l'ex difensore che fa evidentemente il tifo per la sua ex squadra che si trova a -2 dalla vetta ma con una partita da recuperare, quello col Bologna, che potrebbe rimettere la formazione interista al primo posto.