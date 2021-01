Corsi ammette: “Ho sentito Sarri, ma non so se tornerà al Napoli”

Chissà se ieri Maurizio Sarri, durante i festeggiamenti per il sessantaduesimo compleanno, avrà avuto modo di pensare alle prossime stagioni. Magari a un possibile ritorno a Napoli, dati i tanti accostamenti alla squadra partenopea. L’allenatore, attualmente disoccupato dopo l’avventura non esaltante alla Juventus, è in cerca di una nuova sfida.

AMICIZIA

Un commento sulla situazione di Sarri è arrivata da un suo ex presidente: il numero uno dell’Empoli Fabrizio Corsi. Queste le sue parole a Radio Punto Nuovo: “Ho sentito Sarri un paio di volte, ma abbiamo parlato di ragazzini del settore giovanile. L’ho trovato con una certa energia. Gli ho detto di star pronto per rientrare. Sarri al Napoli? Gattuso mi piace quanto Sarri, anche se con Maurizio ho avuto un bel rapporto. Gennaro, però, mi piace molto come persona. Ha dei valori e li esterna e li comunica molto bene”.