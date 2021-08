Cosmi consiglia l’Inter: “C’è solo un attaccante che assomiglia a Lukaku…”

L'allenatore dà qualche suggerimento ai nerazzurri per sostituire il centravanti belga andato al Chelsea

L'addio di Romelu Lukaku dall'Inter per andare al Chelsea ha lasciato un vuoto nel reparto offensivo nerazzurro non indifferente. Il club sta provando a rimpiazzare il gigante belga nel miglior modo possibile. Edin Dzeko è stato il primo colpo ma servirà qualcosa in più. Ed è proprio sulle prossime mosse dei dirigenti del club campione d'Italia che si è espresso l'esperto allenatore SerseCosmi che, ai microfoni di interdipendenza.net ha commentato: "​Alla Roma negli ultimi due anni ha reso al di sotto delle sue possibilità, il vero Edin è un’altra cosa. Se sta bene fisicamente sa il fatto suo, ma è chiaro che Dzeko è stato preso perché giocatore d’esperienza, che può far comodo, ma sostituire Lukaku è un’altra cosa".