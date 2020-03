Costacurta dice sì ai playoff: “Renderebbero tutto più bello…”

Sono numerose le ipotesi per portare a termine il campionato di Serie A, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra queste, quella di far disputare i playoff per l’assegnazione dello scudetto. Una soluzione gradita dall’ex difensore Alessandro Costacurta, che ha così parlato ai microfoni di Sky Sport.

PLAYOFF – “A me l’idea dei playoff piace, sia a quattro che a sei squadre, con Juventus e Lazio già al secondo turno e le sfide Inter-Napoli e Atalanta-Roma. Gli stessi risultati delle due gare andrebbero a premiare la classifica. Credo che sia la cosa più giusta, come sarebbero bellissime le final four o final eight di Champions. Sarebbe una novità che emozionerebbe di più”.