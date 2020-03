Costacurta difende Gazidis: “Non è un pirla e con Maldini…”

Negli ultimi mesi in casa Milan non sono mancati gli stravolgimenti. Zvomir Boban ha salutato il club dopo che la proprietà l’aveva redarguito per un’intervista non autorizzata alla Gazzetta dello Sport lasciando solo Maldini al fianco di Gazidis. Nelle ultime ore, Alessandro Costacurta ha preso le difese di Gazidis durante un’intervento a SkySport: “Stiamo parlando dell’allontanamento di un mio fratello, conosciamo la qualità e il temperamento di Zvone. Gazidis non è l’ultimo pirla che c’è in questa terra, non dimentichiamoci quello che ha fatto. Con Paolo di fianco credo che le vittorie per il Milan torneranno, forse non presto ma torneranno”.

MALDINI – Riguardo a Maldini, l’ex rossonero ha speso parole al miele: “Bisogna fare in modo che Paolo, che prima di tutto è un giusto ed è anche competente, acquisisca quelle competenze che non ha ancora avuto per via del breve percorso fatto. E’ giusto e competente, da lì si può ripartire.