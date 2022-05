Costacurta esalta il Milan: “Più forte degli errori arbitrali. A Ibra dico…”

Parla l'ex difensore rossonero

Parere illustre quello di Alessandro Billy Costacurta, leggenda del Milan e opinionista di Sky, ai microfoni del Corriere della Sera. L'ex difensore del Diavolo ha voluto commentare lo scudetto appena vinto dalla sua ex squadra sottolineando come Pioli e i suoi ragazzi siano stati più forti di tutti e di tutto: "Il Milan si è meritato lo scudetto. Nel corso della stagione si è rivelato più squadra rispetto alle avversarie. Nei momenti di calo, fisiologici in una stagione, ha saputo fornire risposte nonostante la minor qualità rispetto alle concorrenti. Il tutto in un’annata in cui è stato il più penalizzato dagli arbitri”.