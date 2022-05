Costacurta gioca Milan-Atalanta: “C’è un fattore che può favorire i rossoneri”

L'ex difensore verso il big match di oggi

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Billy Costacurta ha commentato i temi caldi della partita di questa sera del Milan contro l' Atalanta , valida per la 37^ giornata di Serie A. L'ex difensore del Diavolo non ha voluto fare pronostici ma si è sbilanciato su quelli che potrebbero essere dei fattori decisivi in chiave di un successo dei rossoneri.

COMMENTO - "Sicuramente la gara tra Milan e Atalanta diventa la partita decisiva", le parole di Costacurta. "Il Milan affronta una squadra che sta recuperando giocatori e che deve raggiungere un obiettivo (un posto in Europa ndr) che ad inizio anno sembrava scontato. Questo, paradossalmente, potrebbe favorire il Milan". L'ex giocatore fa dunque leva sul fatto che la Dea potrebbe avere una maggiore pressione a dover per forza cercare il risultato. Per sapere come andrà a finire la sfida occorrerà attendere l'esito del match che vedrà il suo fischio d'inizio alle 18. Ricordiamo che il Milan giocherà prima dell'Inter impegnata a Cagliari alle 20:45.