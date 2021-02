Costacurta: “Inter favorita per scudetto ma Milan e Juventus ci sono. Pirlo geniale…”

Interessante intervista rilasciata a Fanpage.it da Alessandro Billy Costacurta, storico ex difensore anche del Milan e della Nazionale italiana. L’ex giocatore ha parlato della corsa scudetto in Serie A con particolare riferimento all’Inter capolista e alla Juventus, considerata, insieme ai rossoneri del Diavolo, la rivale numero uno dei nerazzurri.

Costacurta e lotta al Tricolore

“La Juve e il Milan sono le antagoniste dell’Inter per lo scudetto. I bianconeri hanno però la rosa migliore e ha un allenatore che sta imparando ed è geniale. Pirlo darà molto e ha peccato solo in un paio d’occasioni a causa dell’inesperienza, ha la scelta che nessuno si aspetta e la rosa molto ampia. Fino a fine campionato saranno queste le tre squadre che si contenderanno il titolo”, ha detto Costacurta.

Un pensiero anche all’Atalanta che sta facendo molto bene nelle ultime stagioni ma mai si è veramente imposta in stile Leicester in Premier League: “Credo che in Italia l’Atalanta non riesca a fare suo il campionato perché c i sono tre big come Inter, Juventus e Milan che difficilmente falliscono”.

Sulle coppe: “Le italiane in Campions? La Juve è la squadra più attrezzata per poter arrivare in fondo. Sempre per quel discorso dell’abitudine”.