Costacurta: “L’attacco del Milan non all’altezza”

Il parere dell'ex

In modo particolare il Diavolo è stato criticato per la poca incisività dell'attacco: "Al Milan manca quel guizzo in più? Non credo sia colpa del fatto che si punta sul gruppo", ha detto Costacurta. "Credo che la forza del gruppo sia la somma delle individualità. In questo periodo alla squadra rossonera non penso si possa dire che non faccia la partita o le cose giuste. Credo che abbia fatto bene anche contro l'Inter, almeno come squadre e gruppo. Semplicemente là davanti, in attacco, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, non sono all’altezza della squadra che hanno dietro. La squadra riesce comunque a fare una buona partita ma là davanti le individualità non sono nel loro periodo migliore: questo è capitato e può capitare”.