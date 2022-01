Covid, Pecci: “Inutile lamentarsi, il calcio deve andare avanti”

L'ex centrocampista del Torino e del Napoli ha svelato qual è la sua favorita per lo scudetto

A "1 Football Club", programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Eraldo Pecci, ex calciatore, fra le tante, di Fiorentina, Bologna e Napoli. "Nessuna società si può permettere uno stop. Alla fine i 5 cambi sicuramente avvantaggiano le grandi squadre. Se ne mancano 10 a Juventus, Inter, Milan o Napoli è un discorso, se mancano a Udinese o Bologna è un altro. Però è inutile lamentarsi perché il campionato non può fermarsi. Bisogna andare avanti". Inter favorita? "Assolutamente sì, ma in un campionato così tutto rimane aperto. Sicuramente l'Inter ha 'più di un muso' di vantaggio".