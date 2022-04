Crespo: “Milan, Giroud top player. Grazie a lui si lotta per scudetto”

Parla l'ex attaccante

COMMENTO - "Giroud è un top player, specialista nel segnare nei momenti fondamentali", ha detto Crespo sull'ex Chelsea. "Magari non fa montagne di gol, ma è come se sapesse scegliere i momenti giusti per incidere. Non dimentichiamoci che è proprio lui a tener vivo il campionato, con la sua doppietta all'Inter. In quella serata ha tramortito la squadra di Inzaghi, che ormai si è ripresa, però il Milan non deve abbandonare la lotta. Leao ha grandi potenzialità ma deve svegliarsi, e sta tornando Ibra".