Crespo: “Serie A? Juventus favorita ma attenzione alla sorpresa Milan…”

L'ex attaccante stila la sua graduatoria per la vittoria del Tricolore 2021-22

FAVORITA - "Penso che la favorita sia la Juventus. Ha qualcosa in più delle altre. E occhio alla voglia di riscatto di Cristiano Ronaldo. Se è rimasto, è perché vuole dimostrare di essere ancora il numero uno", ha detto Crespo. Poi un pensiero su chi potrebbe essere la sorpresa: "Dico il Milan. Se riescono a scalare l’ultimo gradino, a diventare ancora più consapevoli dei loro mezzi, i rossoneri possono dare fastidio a Inter e Juve. Giocano un bel calcio, li seguo con interesse". Sull'Inter che si appresta a perdere Lukaku dopo Hakimi: "Era una corazzata, ma adesso è andato via Hakimi e se ne va Lukaku. Simone Inzaghi avrà un duro lavoro: bisogna dimenticare in fretta i successi e mettersi a sgobbare per nuovi traguardi. In più c’è l’eredità di Conte che pesa parecchio".