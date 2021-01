Criscito ammette: “Vari infortuni e Covid. Ho anche pensato al ritiro…”

Lunga ed interessante intervista rilasciata dal capitano del Genoa Domenico Mimmo Criscito ai microfoni de Il Secolo XIX. Il difensore, centrale o esterno a seconda dell’occasione, ha rivelato di aver vissuto gli ultimi mesi non in maniera tranquilla pensando spesso anche al ritiro dal calcio giocato.

Criscito: “Ho pensato al ritiro perché…”

“Covid e infortuni, ho pensato al ritiro ma lotterò a lungo col Genoa”, sono queste le parole di Criscito, capitano dei rossoblù, scelte per riassumere il suo pensiero riguardo all’ultimo periodo vissuto. Per fortuna del suo Genoa e dei tanti appassionati sostenitori del Grifone, però, il classe 1986 ha cambiato idea: “Ho avuto qualche problema poi ci si è messo di mezzo il Covid. E allora a 34 anni ho iniziato a farmi domande, a chiedermi se aveva senso andare avanti oppure se dovevo cambiare qualcosa”, ha affermato il difensore. “Il problema è stato al ginocchio, ho iniziato a fare dei pensieri per quello. Alla fine ne sono venuto fuori, mi sento meglio e il momento del ritiro lo vedo ora più distante. Perché faccio quello che amo, nella squadre del mio cuore”.

Infine un pensiero sui compagni, ed in particolare Destro e Strootman decisivi anche nell’ultima sfida contro il Cagliari con un gol e un assist: “Destro ha il gol nel sangue e sta benissimo, lo aiuteremo a segnare ancora. E Strootman è veramente forte, l’ho visto dal primo allenamento: ci può dare una grande mano, mi ha impressionato”.