Criscito cuore d’oro: all’asta tre sue fasce da capitano personalizzate per comprare mascherine e DPI

Leader in campo, combattente e generoso fuori. Domenico Mimmo Criscito si distingue ancora una volta nella lotta all’emergenza coronavirus. Il capitano del Genoa, come mostrato da lui stesso sul proprio profilo Instagram, ha messo all’asta tre sue fasce personalizzate mai indossate nella passata stagione a causa delle limitazioni della Lega Serie A, ma che potranno tornare davvero utili per raccogliere fondi per l’acquisto di mascherine e dispositivi di protezione individuali.

“Sono in asta su ebay, per acquistare mascherine e DPI per RSA, medici, infermieri e persone bisognose 3 mie fasce da capitano del Genoa, disegnate apposta per me per la stagione 2018-2019. Purtroppo per regolamento non ho potuto metterle in Serie A, ma rimangono un bell’oggetto per tifosi e collezionisti che vogliano contribuire a questa bella causa. Grazie a chi parteciperà”, questo il messaggio di Criscito sui social.