Criscito e l’amore per il Genoa: “Mai pensato fosse un peso essere capitano”

Il terzino è uno dei punti di forza per il Grifone

Il Genoa intravede il traguardo, chiamato salvezza, ma la stagione non può dirsi ancora conclusa. I rossoblu dovranno faticare nelle ultime cinque gare che determineranno le tre squadre retrocesse. Al momento il Grifone può contare su una dote di cinque punti di vantaggio rispetto alla zona calda della classifica. Un margine buono, ma che non può lasciare tranquilli i liguri.

Nei momenti di difficoltà, il Genoa può contare su Domenico Criscito. L'esterno difensivo è il capitano della squadra di Davide Ballardini ed è sempre pronto a dare il suo contributo in mezzo al campo. Il giocatore ha parlato del suo amore per il Grifone ai microfoni del Secolo XIX: "Essere capitano nel Genoa è una grande responsabilità. Avere una grande piazza alle spalle si fa sentire. Non ho mai pensato che fosse un peso troppo importante. Difficoltà sì ma con la voglia di non mollare mai. Il capitano deve esserci nel bene e nel male. Gli ultimi finali di stagione sono stati difficili e da capitano sentivo il peso dell'eventuale sconfitta e dunque della retrocessione. Per fortuna siamo sempre riusciti a salvarci".