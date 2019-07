Cristiano Ronaldo, altro trofeo: è suo il ‘Marca leyenda’

Di gol e trofei Cristiano Ronaldo non è mai sazio ed eccolo allora vincere l’ennesimo prestigioso premio. Questa volta il portoghese si aggiudica il Marca leyenda, il premio dato dalla stampa spagnola, in modo particolare dal quotidiano Marca.

Stando a quanto riporta il periodico, infatti, l’attaccante della Juventus riceverà il massimo riconoscimento conferito ad uno sportivo dalla stampa iberica. Il premio sarà consegnato a CR7 lunedì 29 luglio nel corso di un evento organizzato al Teatro Regina Vittoria di Madrid. La decisione di Marca è ricaduta su Cristiano Ronaldo per la stagione 2019 in quanto, vincendo l’ultimo Scudetto con la Juventus, il portoghese è diventato l’unico giocatore ad aver vinto in carriera Premier League, Liga spagnola e Scudetto in Italia.