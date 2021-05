Cristiano Ronaldo ancora in Portogallo? Tello: “Scenario possibile”

Al momento il portoghese è ancora legato alla Juventus

La stagione deludente vissuta alla Juventus ha fatto aumentare notevolmente i dubbi riguardanti il futuro di Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse portoghese continuerà in Italia o proseguirà altrove? La domanda lascia aperte varie considerazioni. Tuttavia c'è chi è convinto che CR7 sia destinato a trasferirsi di nuovo in patria per concludere la carriera.

L'ex compagno Rodrigo Tello ha spiegato il suo punto di vista in un'intervista ad AS: "L'ultima volta che abbiamo parlato, stava per giocare una finale di Champions League e quindi non abbiamo toccato l'argomento. Abbiamo parlato dei ricordi che avevamo a Lisbona, delle battute che facevamo, cose del genere. Ho letto di un suo eventuale ritorno allo Sporting alla fine del contratto con la Juventus, ma non so se sarà fattibile. Stiamo parlando però di un giocatore che è cresciuto allo Sporting, una società che gli ha dato tutto. La vita prende giri diversi e so che vorrebbe ripagare tutto quello che hanno fatto per lui. Il ritorno è uno scenario possibile".