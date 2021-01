Cristiano Ronaldo calciatore più popolare in Cina

E’ stata pubblicata l’edizione 2021 di Red Card, un’overview sulla popolarità di calciatori, leghe calcistiche e club europei in Cina, sulla base dei dati fatti registrare dai principali social network e piattaforme in voga in Oriente. L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è stato nominato il giocatore più popolare in Oriente e precede Neymar del Psg e Lione Messi del Barcellona. Il calciatore della Juventus ha commentato: «Grazie a tutti per questo premio, che ricevo per la terza volta. So quanto siano appassionati i tifosi cinesi, e questo è un vero onore per me. Vi auguro il meglio e spero di vedervi presto».

Guardando solamente alla classifica del numero di follower sui social cinesi, il primo posto spetta sempre a CR7 con 15,07 milioni di seguaci. Secondo l’ex calciatore David Beckham con 8,72 milioni e in chiusura Neymar, con 7,56 milioni. Questa la graduatoria fino al sesto posto: