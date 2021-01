Cristiano Ronaldo che record: battuto Pelé per numero di gol fatti in gare ufficiali

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha superato il leggendario attaccante brasiliano Pelé per numero di gol realizzati. Nella partita contro l’Udinese il numero 7 della squadra di Pirlo con la doppietta realizzata ha segnato il suo 758esimo gol in gare ufficiali. Per Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus, oltre alla nazionale portoghese, Cristiano ha giocato 1.032 partite. Pelé ha segnato 757 gol in 812 partite ufficiali. A dicembre, il 33enne attaccante argentino del Barcellona Lionel Messi, dopo aver segnato contro il Valladolid al 65′, ha superato il record di Pelé per il numero di gol fatti in un solo club. Ora Messi ha segnato 644 gol, mentre Pelé ne ha 643. Il Santos club dove ha giocato Pelé, ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale, in cui chiedeva di tenere conto dei gol segnati in tutta la carriera del brasiliano (amichevoli comprese) negando il fatto che Messi abbia battuto il suo record.