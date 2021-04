Cristiano Ronaldo compra a Georgina una villa da 2,5 milioni

L'attaccante delude in campionato con la Juventus ma si regala un sorriso

Cristiano Ronaldo attraversa uno dei suoi momenti peggiori alla Juventus. Al momento delicato della squadra e alle voci sulla sua partenza si aggiunge la serie di tre partite senza gol. L' ultimo gol di Cristiano è stato il 7 aprile contro il Napoli e da allora non ha più esultato. La sua astinenza più lunga fu di sei partite senza gol ma solo perchè è rimasto fuori dal campo per un infortunio. L'attaccante bianconero si è regalato un sorriso. Ha acquistato, secondo le ultime indiscrezioni del Correio da Manhã, negli ultimi giorni una casa a nome della propria compagna Georgina, una villa di lusso, vicino alla casa in cui abitava ai tempi del Real Madrid, del valore di mercato di circa 2,5 milioni di euro.