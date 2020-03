Cristiano Ronaldo donerà materiale medico agli ospedali portoghesi

Nei giorni scorsi parecchi siti d’informazione aveva riportato la notizia che Cristiano Ronaldo avrebbe messo a disposizione i suoi hotel per la lotta al Coronavirus. La notizia poi si rivelò una fake news, ma dalla Spagna è giunta voce che l’asso portoghese è intenzionato a dare una mano alla lotta contro il Coronavirus.

VENTILATORI – Secondo quanto raccolto da AS, il fuoriclasse bianconero comprerà materiale medico da donare poi agli ospedali portoghesi. Si tratta di mascherine e ventilatori che saranno poi a disposizione dei medici che in prima linea stanno affrontando l’emergenza. Come confermato anche dalla Gestifute, società di Jorge Mendes, anche altri giocatori gestiti dal procuratore portoghese si attiveranno per fare donazioni.