Cristiano Ronaldo dopo l’amichevole contro il Novara: “Ottime sensazioni”

Test positivo per la nuova Juventus di Andrea Pirlo contro il Novara. I bianconeri vincono agilmente per 5-0 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo, Ramsey, Pjaca e la doppietta di Portanova. Buona prestazione dello statunitense McKennie che si è fatto notare per un atletismo e freschezza fisica.

CR7 IN GOL CONTRO IL NOVARA: “OTTIME SENSAZIONI”

Nell’amichevole la Juventus ha sfoggiato la nuova maglia arancione e il primo a segnare è stato CR7. Il portoghese dopo il match ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della partita aggiungendo una didascalia che esprime il suo feeling con la squadra: “Ottime sensazioni”. Breve e conciso Cristiano Ronaldo che sta migliorando sempre più la sua intesa con Kulusevski.