Cristiano Ronaldo e il retroscena contro il Milan: ecco il perché della polemica con Sarri

Ha fatto molto discutere il cambio avvenuto ad inizio secondo tempo della gara Juventus-Milan. Cristiano Ronaldo fuori, dentro Paulo Dybala. Questa la scelta, poi vincente, adoperata dal tecnico bianconero Sarri.

Una decisione che ha scatenato l’ira del portoghese, direttosi negli spogliatoi senza accomodarsi in panchina e andato via dallo stadio prima del triplice fischio. L’edizione odierna de La Stampa, rivela un importante retroscena legato a quei momenti. Premesso che in casa Juventus sembra essere tornato il sereno, anche per merito della “fuga” di CR7 con la Nazionale (con la quale ha ottenuto 2 successi segnando anche 4 reti), il vero motivo per cui Cristiano Ronaldo si è infuriato con Sarri è da ricercare nella mancanta comunicazione delle intenzioni del mister. Il portoghese si sarebbe aspettato quantomeno un preavviso. Ecco il perché della reazione, forse, anche spropositata.