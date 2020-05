Cristiano Ronaldo è in Italia: scatto social in famiglia e rientro in campo programmato

La Serie A si prepara agli allenamenti di squadra. Il rientro in campo in gruppo è atteso per le prossime settimane ma intanto i calciatori hanno ripreso, individualmente, a presentarsi ai rispettivi centri sportivi per visite di controllo e prime sgambate dopo la quarantena di due mesi.

Anche Cristiano Ronaldo, che ha trascorso il periodo di lockdown in Portogallo, ha fatto ritorno in Italia nelle scorse ore. L’asso portoghese della Juventus si è mostrato sulla propria pagina Instagram in compagnia di Georgina Rodriguez e dei suoi figli. Per CR7 è prevista, per del ritorno alla Continassa, una nuova fase di isolamento. Altri 14 giorni di “solitudine” dal terreno di gioco, prima di tornare a calciare un pallone con la maglia bianconera.