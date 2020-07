Cristiano Ronaldo eguaglia un altro record: i numeri pazzeschi del portoghese

Lo splendido gol realizzato contro il Genoa è soltanto una delle tante gemme che Cristiano Ronaldo ha fatto vedere nel corso della sua carriera. L’ex stella del Real Madrid aveva ripreso in sordina con prestazioni opache, ma l’eurogol del match di Marassi ha cancellato qualsiasi dubbio su di lui. Inoltre, grazie a quel gol il portoghese raggiunge un altro record.

Cristiano Ronaldo da record

Nel suo primo anno alla Juventus l’ex Madrid aveva raggiunto le 28 reti in stagione in 37 partite. Un record che Cristiano Ronaldo ha già eguagliato, almeno per quanto riguarda i gol in Serie A. Mancano ancora nove partite alla fine della massima serie, più le gare di Champions League qualora la Juventus riuscisse a ribaltare il Lione. Le sensazioni sono quelle che il portoghese riuscirà a migliorare un record già di per sé prestigioso.