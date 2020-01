Cristiano Ronaldo esulta ‘alla Del Piero’. Marchisio lo stuzzica: “Sta diventando una cosa seria?”

Non è certo passata inosservata l’esultanza con la quale Cristiano Ronaldo ha festeggiato la rete siglata alla Roma. Urlo di gioia e abbracci con i compagni, ma anche la ‘linguaccia’.

Un modo di esultare che in casa Juventus non è certo banale. Infatti, il particolare gesto della lingua di fuori apparteneva ad Alessandro Del Piero, storica bandiera bianconera. Ed è proprio questo il motivo che ha spinto un’altra grande leggenda della Juventus a stuzzicare – da valutare bene in che modo – proprio CR7. Claudio Marchisio, attraverso i propri canali social, ha chiamato in causa il portoghese: “Ehi Ronaldo, sta diventando una storia seria?”, ha scritto il Principino su Twitter. Da capire le intenzioni dell’ex centrocampista che, sicuramente, è molto legato all’ex numero 10 della Vecchia Signora.