Cristiano Ronaldo, guai in vista: ripreso il figlio di 10 anni mentre…

Guai in vista per Cristiano Ronaldo. Dopo un filmato pubblicato sui social adesso le autorità competenti stanno indagando per cercare di ricostruire l’accaduto, secondo quanto riporta il sito del Mirror.

IL FATTO

Stando a quanto riportato dal sito del tabloid britannico, la polizia sta indagando dopo che il figlio di 10 anni del fuoriclasse portoghese è stato ripreso in sella a una moto d’acqua da solo. Pare che il video sia stato effettuato sabato a Paul do Mar, a sud di Madeira, dove il bambino è in vacanza con i parenti.

Guerreiro Cardoso, capo della polizia marittima del posto, ha confermato che sono state avviate le indagini per comprendere meglio quanto accaduto e stabilire come procedere.