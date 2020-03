Cristiano Ronaldo, i bookmakers scommettono sull’addio alla Juventus

Potrebbe durare solamente due anni l’esperienza di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’attaccante, che attualmente si trova in Portogallo, starebbe infatti meditando di lasciare i bianconeri al termine della stagione. Un’ipotesi che, guardando le quote dei bookmakers, non sembra così remota.

ADDIO – Secondo quanto raccolto da Agipronews, l’addio di Cr7 alla Juve viene giocato alla quota di 3,00. La sua presenza nello spogliatoio del Real Madrid durante l’intervallo del Clasico contro il Barcellona potrebbe aver infatti riacceso la nostalgia della Spagna da parte del fuoriclasse.