Cristiano Ronaldo, i bookmakers sicuri: con Sarri segnerà più che con Allegri

Quella che sta per cominciare, sarà la seconda stagione di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Il fuoriclasse portoghese, nel suo primo anno in Italia, ha avuto subito un impatto decisivo, realizzando 21 reti in campionato e 6 in Champions League. Un bottino che, secondo i bookmakers, è destinato ad incrementarsi con l’arrivo sulla panchina bianconera di Maurizio Sarri.

QUOTE – Secondo quanto raccolto da Agipronews, la Snai ha infatti deciso di fissare alla bassa quota di 1,65 il raggiungimento delle otto reti nella prossima edizione della Champions League da parte dell’ex Real. Il superamento delle 25 marcature in campionato è invece quotato a 1,85.