Cristiano Ronaldo, inizio 2020 stellare: i numeri che incoronano il portoghese

Un inizio 2020 scoppiettante per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus va ormai a segno da otto gare consecutive in campionato, allontanando così le voci su una sua presunta crisi circolate negli ultimi mesi del 2019. Il portoghese si è preso sulle spalle le sorti dei bianconeri, anche se, nell’ultima gara contro il Napoli, il suo gol non è bastato ad evitare la sconfitta agli uomini di Maurizio Sarri. Un dato, più di altri, certifica comunque lo stato di grazia del cinque volte Pallone d’Oro: CR7, nel nuovo anno, è andato in rete in media una volta ogni 56 minuti.

