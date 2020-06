Cristiano Ronaldo, la decisione della squadra che si oppone a Sarri

La Juventus è pronta a fare il suo ritorno in campo in campionato. Dopo la sconfitta rimediata nella finale di Coppa Italia contro il Napoli, Cristiano Ronaldo e compagni si preparano alla trasferta di questa sera contro il Bologna. Acque movimentate in casa bianconera con la posizione del tecnico Sarri sulla panchina in bilico, un po’ come quella del fenomeno portoghese in campo…

Cristiano Ronaldo: ruolo e tattica

Al centro dell’attacco o largo a sinistra? Questo il dilemma che avvolge la Juventus e mister Sarri. Il portoghese ama giocare largo per poi rientrare col destro, non altrettanto gradisce l’allenatore che lo preferirebbe più centravanti. Da questo derivano le ultime teorie che vorrebbero Cristiano Ronaldo ai ferri corti con Sarri. L’asso bianconero avrebbe più volte espresso il proprio punto di vista al tecnico e, questa volta, secondo Repubblica, avrebbe ottenuto quanto richiesto. Il merito? Dei suoi compagni di squadra. Infatti, dagli ultimi rumors, pare che i giocatori bianconeri abbiano deciso di schierarsi, si fa per dire, con CR7, andando contro la volontà di Sarri. Al Dall’Ara di Bologna, quindi, Cristiano Ronaldo sarà schierato largo a sinistra mentre toccherà a Dybala andare al centro dell’attacco quasi da ‘falso nove’. Inevitabile per l’allenatore toscano ascoltare il parere dell’intero gruppo che, evidentemente, si affida al suo giocatore migliore per uscire dal momento complicato e tornare a vincere subito in Serie A.

LE PAROLE DI SARRI

