Cristiano Ronaldo, la reazione dopo la mancata convocazione per Atalanta-Juventus

In conferenza stampa le possibilità di non vedere Cristiano Ronaldo erano altissime. Maurizio Sarri aveva parlato dell’assenza del portoghese al 99%. Assenza che è stata confermata ed è divenuta certa pochi minuti dopo, quando nella lista dei convocati, non c’era il suo nome.

La Juventus dovrà sfidare l’Atalanta nel match delle 15 di oggi per la 13^ giornata di Serie A senza il fenomeno portoghese. CR7 che sarà impegnato sul campo per recuperare da qualche fastidio che lo tormenta da tempo.

REAZIONE – L’esclusione di Cristiano Ronaldo, però, è stata accolta positivamente dallo stesso giocatore. Nonostante i rumors dopo la famosa sostituzione nella gara contro il Milan, l’ex Real Madrid ha voluto commentare su Instagram la decisione del proprio tecnico, motivando così la sua assenza: “Concentrato nel recupero e per tornare il prima possibile in campo”, ha scritto CR7 sulla propria pagina. Nessun caso, dunque, ma tanta voglia di tornare ad essere leader dei bianconeri.